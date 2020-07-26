큰사진보기 [오마이포토] 유병호 감사위원 영장실질심사 출석 ⓒ 사진공동취재단



직권남용권리행사방해 혐의를 받는 유병호 감사위원이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원 건물에 들어서고 있다.





큰사진보기 유병호 감사위원 영장실질심사 출석 직권남용권리행사방해 혐의를 받는 유병호 감사위원이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원 건물에 들어서고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 유병호 감사위원 영장실질심사 출석 직권남용권리행사방해 혐의를 받는 유병호 감사위원이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원 건물에 들어서고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 유병호 감사위원 영장실질심사 출석 직권남용권리행사방해 혐의를 받는 유병호 감사위원이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원 건물에 들어서고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 유병호 감사위원 영장실질심사 출석 직권남용권리행사방해 혐의를 받는 유병호 감사위원이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원 건물에 들어서고 있다. ⓒ 사진공동취재단









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