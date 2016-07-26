큰사진보기 [오마이포토] 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 ⓒ 이정민



윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표한 뒤 브리핑실을 떠나고 있다.



윤 장관은 "피해자 유가족분들꼐 깊은 유감과 위로의 말씀을 드리며, 국민 여러분께도 심려를 끼쳐드린 점, 송구하게 생각한다"고 사과했다. 또한 "국민의 신뢰를 회복하기 위해 경찰 내부 비리를 척결하고 수사 시스템을 철저히 쇄신하겠다"며 "다시는 억울한 피해자가 눈물 흘리는 일이 없도록 근본부터 바로 잡겠다"고 밝혔다.



윤 장관은 "이 자리에서 약속드리겠다"며 "오늘 대책은 끝이 아니라 국민으로부터 신뢰받는 경찰로 거듭나기 위한 시작이다. 정(情)에 흔들리는 경찰이 아니라 정의(正義)에 목숨거는 경찰로 쇄신하여 국민의 눈높이에서 경찰 수사에 대한 신뢰와 공정성을 근본에서부터 다시 쌓아 올리겠다"고 다짐했다.





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표하기 위해 입장하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표하기에 앞서 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 유재성 경찰청장 직무대행이 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표했다.유재성 경찰청장 직무대행이 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 유재성 경찰청장 직무대행과 홍석기 국가수사본부장이 배석한 가운데 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표한 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 윤호중 행정안전부 장관이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문'을 발표한 뒤 배석한 유재성 경찰청장 직무대행과 악수를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문 유재성 경찰청장 직무대행이 16일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 관련 대국민 담화문' 발표 브리핑에서 취재진들의 질문을 받고 있다. ⓒ 이정민





추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기