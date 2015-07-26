큰사진보기 [오마이포토] 일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! ⓒ 이정민



페미니즘사상검증공동대응위원회(전국여성노동조합, 청년유니온, 한국여성노동자회, 한국여성민우회, 채용성차별공동행동, 이하 공대위)는 15일 오전 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 '일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 직업능력개발훈련기관의 성차별적 괴롭힘 및 성희롱 진정 기자회견'을 열고, "성차별적 괴롭힘을 중단하고 여성·페미니스트 노동자의 노동권을 보장하기 위해 국가인권위원회가 적극적인 역할을 해야 한다"고 촉구했다.



이날 공대위는 "피해자가 페미니즘 '사상검증'을 경험한 일터는 고용노동부가 인증한 직업능력개발훈련기관으로, 일반 사업장보다 더욱 높은 수준의 성평등 인식과 인권 감수성이 요구되는 곳"이라며 "그럼에도 대표는 채용 면접에서 '페미니스트는 아니지?'라고 질문하고, 이후에도 '인류 역사상 성범죄는 사라지지 않을 것이라 생각한다', '남자친구 있어?' 등의 발언과 업무와 무관한 외모 지적 등 성차별적 괴롭힘과 성희롱을 반복했다"고 주장했다.



해당 직장에서 결국 퇴사한 피해자는 "오늘 저는 개인적인 복수를 위해, 또는 단지 저 개인의 이야기를 하기 위해 이 자리에 선 것이 아니다. 직장 내 괴롭힘이 사람의 삶에 얼마나 큰 영향을 미치는지, 그리고 그 과정에서 피해자가 어떤 현실과 마주하게 되는지를 이야기하기 위해 이 자리에 섰다"고 말했다.



이어 "세상을 바꾸려면 문제를 제기해야 하고, 공식적으로 문제를 제기하는 순간 그 문제를 바라보는 사회의 태도도 바뀐다는 국가인권위원회 상임위원의 강의를 듣고 큰 힘을 얻었다"며 "오늘의 진정이 저 한 사람만을 위한 것이 아니라, 비슷한 일을 겪고도 말하지 못했던 많은 사람들에게 작은 용기가 되길 바란다"고 밝혔다.



이후 피해자와 공대위는 국가인권위원회에 진정서를 제출했다.





큰사진보기 일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 페미니즘사상검증공동대응위원회(전국여성노동조합, 청년유니온, 한국여성노동자회, 한국여성민우회, 채용성차별공동행동, 이하 공대위)가 15일 오전 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 '일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 직업능력개발훈련기관의 성차별적 괴롭힘 및 성희롱 진정 기자회견'을 열어 "성차별적 괴롭힘을 중단하고 여성·페미니스트 노동자의 노동권을 보장하기 위해 인권위가 역할을 다할 것"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 페미니즘사상검증공동대응위원회(전국여성노동조합, 청년유니온, 한국여성노동자회, 한국여성민우회, 채용성차별공동행동, 이하 공대위)가 15일 오전 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 '일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 직업능력개발훈련기관의 성차별적 괴롭힘 및 성희롱 진정 기자회견'을 열어 "성차별적 괴롭힘을 중단하고 여성·페미니스트 노동자의 노동권을 보장하기 위해 인권위가 역할을 다할 것"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





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큰사진보기 일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 페미니즘사상검증공동대응위원회(전국여성노동조합, 청년유니온, 한국여성노동자회, 한국여성민우회, 채용성차별공동행동, 이하 공대위)가 15일 오전 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 '일터 내 페미니즘 사상검증, 국가인권위원회가 나서라! 직업능력개발훈련기관의 성차별적 괴롭힘 및 성희롱 진정 기자회견'을 열어 "성차별적 괴롭힘을 중단하고 여성·페미니스트 노동자의 노동권을 보장하기 위해 인권위가 역할을 다할 것"을 촉구했다. 피해자와 공대위가 "오늘의 진정이 저 한 사람만을 위한 것이 아니라, 비슷한 일을 겪고도 말하지 못했던 많은 사람들에게도 작은 용기가 되었으면 한다"며 인권위에 진정서를 제출하고 있다. ⓒ 이정민

















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