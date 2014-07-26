

457개 시민사회단체로 구성된 2026 8.15자주평화대행진 추진위원회가 14일 오전 서울 종로구 광화문 미대사관 앞에서 '한국시민사회공동선언, 한국군 작전통제권의 온전하고 즉각적인 환수를 촉구한다' 기자회견을 열어 ▲ 작전통제권의 조건 없는 즉각 환수 ▲ 한미연합사 체계 해체 ▲ 유엔사 전투기능 확대 중단 ▲ 대중국 전쟁기지화 중단 ▲ 적대와 냉전 갈등 청산 등을 요구하는 공동선언을 발표하고 있다. 참석자들이 작통권 환수 통보서에 서명하기 퍼포먼스를 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "한국군의 작전통제권을 우리가 행사하는 것은 주권 국가의 가장 기본적인 권리"라며 "작전통제권 환수는 미국의 심사와 허락을 받아야 할 일이 아니며, 조건 없이 즉각 이루어져야 한다. 아울러 온전한 작전통제권 행사를 위해 한미연합사를 해체하고, 최근 전투기능 확대를 시도하는 유엔사는 정전협정 관리라는 본연의 역할에 충실해야 한다"라고 강조했다.



이들은 "전시작전권 환수에 대해 안보불감증을 운운하며 미국의 손에 우리 군대의 운명을 쥐어줘야 한다는 것은 일제에 외교권을 넘겨주어야 한다던 친일 매국노들의 주장을 되풀이 하는 것에 다름 아니다"라며 "76년 전 한 장의 서한으로 작전통제권을 넘겨버린 망국적 행태를 이제는 바로잡아야 한다는 간절한 열망을 담아 전시작전권의 온전하고 즉각적인 환수를 촉구한다"고 밝혔다.



