큰사진보기 [오마이포토] 경찰청 방문한 민주당 행안위원들 "장윤기 사건 성역 없이 수사해야..." ⓒ 유성호



국회 행정안전위원회(아래 행안위) 소속 더불어민주당 의원들이 10일 오전 서울 서대문구 경찰청을 방문해 장윤기 사건과 관련한 경찰의 증거인멸 및 수사 부실 의혹에 대해 철저한 진상 규명과 성역 없는 수사를 촉구했다.



이날 경찰청 방문에는 김영진 국회 행정안전위원장을 비롯해 임호선, 김영배, 김영호, 박주민, 이해식, 윤건영, 이상식 의원이 참석했다.



이들은 유재성 경찰청장 직무대행과 면담을 갖고 사건의 실체적 진실을 규명하기 위한 경찰의 강도 높은 수사를 요청했다.





경찰청 방문한 민주당 행안위원들 "장윤기 사건 성역 없이 수사해야..." ⓒ 유성호 관련영상보기



김영진 행안위 위원장은 경찰청장 직무대행과의 면담 뒤 취재기자들을 만나 "경찰청은 지위 고하를 막론하고 이번 사건의 연루자 전원을 성역 없이 수사해야 한다"라며 "구속된 강력4팀장과 연관된 부친과 백부 등 사건에 관련된 모든 인물에 대해 철저한 수사를 벌여 실체적 진실을 끝까지 밝혀내고 책임이 확인될 경우 엄정하게 처벌해야 한다"라고 말했다.



김 위원장은 "이번 사건은 경찰 내부와 관련된 사안인 만큼 그 어느 사건보다 엄중하게 인식해야 한다"라며 "경찰이 모든 수사 역량을 총동원해 처음부터 끝까지 한 점 의혹도 남기지 않는 수사를 진행해야 한다"라고 촉구했다.



이어 그는 장윤기 사건의 증거 인멸과 증거 누락 의혹에 대해 "모든 의혹을 처음부터 다시 확인해 실체적 진실을 밝혀야 한다"라며 "관련자들은 지위 고하를 막론하고 철저히 수사해 처벌해야 한다"라고 말했다.





큰사진보기 10일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 더불어민주당 행정안전위원회 소속 의원들이 '장윤기 사건'에 대한 철저한 수사를 촉구하며 유재성 경찰청장 직무대행과 면담을 하기 위해 경찰청을 방문하고 있다. 이날 경찰청 방문에는 김영진 국회 행정안전위원장을 비롯해 임호선, 김영배, 김영호, 박주민, 이해식, 윤건영, 이상식 의원이 참석했다. ⓒ 유성호











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