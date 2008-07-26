큰사진보기 [오마이포토] 국민의힘 항의 받는 서영교 법사위원장 ⓒ 남소연





서영교 국회 법제사법위원장(맨 왼쪽 가운데)이 8일 서울 여의도 국회에서 법제사법위원회 전체회의를 주재하기 위해 회의장으로 향하다 국회 후반기 원 구성 등에 대한 국민의힘 의원들의 항의를 받고 있다.





큰사진보기 국민의힘 항의 받는 서영교 법사위원장 서영교 국회 법제사법위원장이 8일 서울 여의도 국회에서 법제사법위원회 전체회의를 주재하기 위해 회의장으로 향하다 국회 후반기 원 구성 등에 대한 국민의힘 의원들의 항의를 받고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위 앞에서 구호 외치는 국민의힘 국민의힘 김승수 원내운영수석부대표를 비롯한 의원들이 8일 서울 여의도 국회 법제사법위원회 회의장 앞 복도에서 국회 후반기 원 구성 등에 대해 더불어민주당을 규탄하는 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위 회의장 안에서 피켓 시위하는 국민의힘 국민의힘 곽규택, 윤상현, 송언석, 조배숙 의원이 8일 서울 여의도 국회 법제사법위원회 회의장 안에서 서영교 법제사법위원장을 향해 피켓을 들어보이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위 앞에서 구호 외치는 국민의힘 국민의힘 김승수 원내운영수석부대표를 비롯한 의원들이 8일 서울 여의도 국회 법제사법위원회 회의장 앞 복도에서 국회 후반기 원 구성 등에 대해 더불어민주당을 규탄하는 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연











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