큰사진보기 [오마이포토] 7·7 전국농민대회 ⓒ 이정민



국민과함께하는 농민의길 주최로 7일 오후 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 '7·7 전국농민대회'에서 농민들이 "농자재값 폭등! 농산물 가격 폭락! 근본대책 마련!" 등을 요구하고 있다.



농민들은 양파, 참외, 양배추 등 폭락 농산물을 농촌에서 농민들이 공판장에서 낙찰받는 가격을 기준으로 시민들에게 판매하는 행사를 열어 농민들이 처한 현실을 고발했다.



또한 농민들은 "폭등한 농업생산비, 추경 편성하여 국가가 전액 책임질 것! 농민 노동의 정당한 대가 보장 및 농산물 공정가격제 즉각 시행! 농민생존 위협하는 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 가입 추진 즉각 중단!"을 요구했다.





큰사진보기 7·7 전국농민대회 국민과함께하는 농민의길 주최로 7일 오후 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 '7·7 전국농민대회'에서 농민들이 "농자재값 폭등! 농산물 가격 폭락! 근본대책 마련!" 등을 요구하고 있다. 농민들은 양파, 참외, 양배추 등 폭락 농산물을 농촌에서 농민들이 공판장에서 낙찰받는 가격을 기준으로 시민들에게 판매하는 행사를 열어 농민들이 처한 현실을 고발했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 7·7 전국농민대회 국민과함께하는 농민의길 주최로 7일 오후 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 '7·7 전국농민대회'에서 농민들이 "농자재값 폭등! 농산물 가격 폭락! 근본대책 마련!" 등을 요구하고 있다. 농민들은 양파, 참외, 양배추 등 폭락 농산물을 농촌에서 농민들이 공판장에서 낙찰받는 가격을 기준으로 시민들에게 판매하는 행사를 열어 농민들이 처한 현실을 고발했다. ⓒ 이정민





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