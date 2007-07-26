

전교조가 7일 오전 서울 서대문구 서비스연맹 회의실에서 '혐오·역사왜곡 표현 교사·청소년 인식 조사(전국 교사 1000여 명과 청소년 1600여 명 응답)' 결과 발표 기자간담회를 하고 있다.



전교조는 "배재고 야구부의 광주제일고를 향한 구호는 일부 학생의 일탈로 치부할 문제가 아니라 온라인 공간에서 확산된 혐오와 역사왜곡 문화가 학교와 교실, 학생 문화 전반으로 스며들고 있음을 보여주는 심각한 교육적 경고"라고 강조하고 "이제 학교는 혐오와 차별, 역사왜곡 표현이 더 이상 예외적인 사건이 아닌 일상적인 교육 과제로 마주하고 있다"고 지적했다.



전교조는 "학교에 책임을 더 얹자는 요구가 아니라 교사와 학생이 이미 마주하고 있는 문제를 국가와 사회가 함께 책임지자"는 제안을 하고자 한다며 ▲ 학교생활규정 내 조치 근거 명시 및 공동대응 체계 구축 ▲ 교사 정치기본권 보장 및 쟁점교육 보호 제도 마련 ▲ 포괄적 차별금지법 제정 및 온라인 혐오·허위정보 규제 법제화 ▲ 정치권·언론·고위공직자의 혐오·차별·역사왜곡 표현에 대한 책임 강화와 처벌 및 제재 규정 마련 ▲ 민주시민·인권·역사교육 강화 및 미디어 리터러시 결합 ▲ 학교급별·성별 맞춤 교육 운영 ▲ 매뉴얼 보급, 교원 연수 및 공동 수업 모델·자료 개발" 등 7대 과제를 제시했다.



