큰사진보기 [오마이포토] K-축구혁신위원회 ⓒ 공동취재사진



'K-축구혁신위원회'가 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.



K-축구혁신위원회에는 공동위원장인 최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 국제축구연맹 분과위 위원을 비롯해 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 이영표 해설위원, 박주호 해설위원, 유영근 변호사, 김대희 국립부경대교수가 위원으로 참여한다.





큰사진보기 K-축구혁신위원회 출범 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 공동위원장을 맡은 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원이 모두발언을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 K-축구혁신위원회 출범 이영표 해설위원(가운데)이 6일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 열린 'K-축구혁신위원회' 출범식에 참석하기 위해 입장하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 K-축구혁신위원회 최휘영 공동위원장이 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 'K-축구혁신위원회' 출범식에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 K-축구혁신위원회 출범 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구 혁신위원회 출범식에서 공동위원장을 맡은 유승민 대한체육회 회장이 모두발언을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 K-축구혁신위원회 출범 박주호 해설위원이 6일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 열린 'K-축구혁신위원회' 출범식에 참석하기 위해 입장하고 있다. ⓒ 공동취재사진





K-축구혁신위원회 출범, 입장하는 위원들 K-축구혁신위원회가 출범했다. 6일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 K-축구혁신위원회 출범식에서 위원들이 입장하고 있다. K-축구혁신위원회에는 공동위원장인 최휘영 문화체육관광부 장관과 박지성 국제축구연맹 분과위 위원을 비롯해 유승민 대한체육회 회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 프로축구연맹 사무총장, 이영표 해설위원, 박주호 해설위원, 유영근 변호사, 김대희 국립부경대교수가 위원으로 참여한다. ⓒ 이정민 관련영상보기



















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