큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





국회 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회'(국조특위) 윤상현 위원장과 여야 위원들이 2일 오후 부정선거, 재선거 등을 주장하는 시위자들이 27일간 봉쇄한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 잠실개표소에 진입해 현장조사를 실시했다.



국조특위 윤상현 위원장과 의원들이 핸드볼경기장 2-2출입문앞에서 경찰이 농성자들을 연행하는 등 통로 확보하기를 기다리고 있다.



큰사진보기 국조특위 윤상현 위원장과 윤건영, 이준석 의원 등이 경찰들의 보호를 받으며 핸드볼경기장으로 향하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국조특위 윤상현 위원장과 윤건영, 이준석 의원 등이 경찰들의 보호를 받으며 핸드볼경기장으로 향하고 있다. ⓒ 권우성

큰사진보기 핸드볼경기장 2-2출입문 앞에서 성조기를 두르고 스크럼을 짠 채 출입문 앞을 막아 국조특위 위원들의 입장을 막고 있는 농성자들. ⓒ 권우성





큰사진보기 핸드볼경기장 2-2출입문 앞에서 성조기를 두르고 스크럼을 짠 채 출입문 앞을 막아 국조특위 위원들의 입장을 막고 있는 농성자들. ⓒ 권우성





큰사진보기 국조특위 윤상현 위원장과 의원들이 2-2출입문앞에서 경찰이 농성자들을 연행하는 등 통로 확보하는 동안 대기하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국조특위 윤상현 위원장과 의원들이 2-2출입문 앞에서 경찰이 농성자들을 연행하는 등 통로를 확보하는 동안 대기하고 있다. ⓒ 권우성

큰사진보기 국민의힘 신동욱 의원이 핸드볼경기장으로 향하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국민의힘 김은혜 의원이 핸드볼경기장으로 향하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 경찰들이 핸드볼경기장 2-2출입문을 막고 있는 농성자들을 강제해산하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 경찰이 핸드볼경기장 2-2출입문을 막은 농성자들을 연행하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국조특위 위원들이 핸드볼경기장에 들어갈 수 있도록 경찰이 2-2출입문에 붙은 시위용품을 제거하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 국조특위 윤상현 위원장과 윤건영 의원이 경찰이 개방한 2-2출입문을 통해 핸드볼경기장으로 들어가고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 핸드볼경기장 2-2출입문을 통해 들어가는 국조위원들. ⓒ 권우성





큰사진보기 핸드볼경기장 현장조사를 마치고 나오는 국조특위 위원들. ⓒ 권우성





큰사진보기 핸드볼경기장 창문을 농성자들이 성조기, 태극기, 테이프 등으로 막아 놓았다. ⓒ 권우성









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