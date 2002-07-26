큰사진보기 [오마이포토] 올림픽공원 내 개표소에 쌓여있는 투표지 보관박스 ⓒ 국회사진기자단



6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 개표소를 찾은 2일 개표소 내부에 투표지 보관박스가 쌓여 있다.





큰사진보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사 중인 윤상현 국회 국정조사특별위원회 위원장을 비롯한 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부를 둘러보고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사 중인 윤상현 국회 국정조사특별위원회 위원장을 비롯한 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부를 둘러보고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 올림픽공원 내 개표소 내부에 쌓여있는 투표지 보관박스 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사 중인 윤상현 국회 국정조사특별위원회 위원장을 비롯한 위원들이 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 찾은 2일 개표소 내부에 투표지 보관박스가 쌓여 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회가 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 내 개표소 찾은 2일 선관위 관계자가 투표지 보관 박스에 찍힌 도장을 가리키고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 윤상현 위원장과 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부로 진입하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 윤상현 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 위원장과 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부로 진입하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 윤상현 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 위원장과 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부로 진입하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 윤상현 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 위원장과 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부로 진입하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 국회사진기자단





큰사진보기 윤상현 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 위원장과 위원들이 2일 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 내부를 둘러보고 있다. ⓒ 국회사진기자단

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