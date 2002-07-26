[오마이포토] 선관위 국조특위, 송파구선관위 방문 ⓒ 국회사진기자단
김남훈 송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리가 2일 오전 서울 송파구 선거관리위원회에서 열린 '투표용지 부족 사태 관련 현장보고회'에서 브리핑을 하고 있다.
김남훈 송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리가 2일 오전 서울 송파구 선거관리위원회에서 열린 '투표용지 부족 사태 관련 현장보고회'에서 브리핑을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
김남훈 송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리가 2일 오전 서울 송파구 선거관리위원회에서 열린 '투표용지 부족 사태 관련 현장보고회'에서 브리핑을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
김남훈 송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리가 2일 서울 송파구 선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 브리핑을 마친 뒤 질의응답 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
김남훈 송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리가 2일 서울 송파구 선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 브리핑을 마친 뒤 질의응답 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
김남훈 송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리가 2일 오전 서울 송파구 선거관리위원회에서 열린 '투표용지 부족 사태 관련 현장보고회'에서 브리핑을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단
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