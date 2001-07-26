큰사진보기 [오마이포토] 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 ⓒ 이정민



민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다.



민주노총은 "노동자, 시민들의 투쟁을 통해 2024년 사업주의 폭염 예방조치를 법률로 의무화하는 산업안전보건법 개정안이 통과되었고 2025년에는 산업안전보건규칙에 구체적인 사업주 예방 의무 포함되었다"며 "하지만 법은 일터의 찌는 듯한 폭염을 제대로 막아주지 못하고 있다"고 지적했다.



고용노동부가 지난 5월 발표한 '2026년 폭염 대비 온열질환 예방을 위한 사업장 대응지침'에는 체감온도 기준에 따른 작업 제한과 휴식 조치가 포함돼 있다. 지침에 따르면 체감온도 35℃ 이상일 경우 폭염 작업 시 매시간 15분씩 그늘에서 휴식을 제공하고, 무더위 시간대에는 불가피한 경우를 제외하고 옥외 작업을 중지하도록 하고 있다.



또한 체감온도 38℃ 이상일 경우 재난 및 안전관리 등에 필요한 긴급조치 작업 외에는 옥외 작업을 중지하도록 규정하고 있다. 그러나 민주노총은 해당 조치들이 사실상 '권고' 수준에 머물러 있다고 지적했다.



민주노총은 "올해 정부의 폭염 대비 노동자 건강 보호 대책 중 '폭염 취약 업종별 대책(물류·택배) 온열환경 개선 확인, 취약작업 안전공단 실태 확인, 조선업 용접 및 설비·정비 등 작업 수행하는 사내 협력사 포함 점거, 이동노동자 온열 질환 예방 대책 제출 및 쉼터 정보 제공, 생수 나눔 캠페인 추진 등의 내용은 특수고용·플랫폼 노동자들에게 '폭염에 그대로 맞서라는 것'과 다르지 않다"고 비판했다.



이어 "차별 없는 폭염 대책의 전면 적용과 폭염 휴식권 및 폭염 시 작업중지권의 실질적 보장, 특수고용·플랫폼 노동자에 대한 폭염 대책 적용 및 산업안전보건법의 전면 적용이 필요하다"고 촉구했다.





큰사진보기 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





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큰사진보기 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자 추모 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민

2026 민주노총 폭염감시단 발족 민주노총이 1일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견'을 열어 차별없는 폭염대책 촉구 및 폭염으로 목숨을 잃은 노동자들을 추모하고 있다. 민주노총은 "올해 정부의 폭염 대비 노동자 건강 보호 대책 중 '폭염 취약 업종별 대책 (물류,택배) 온열환경 개선 확인, 취약작업 안전공단 실태 확인, (조선업) 용접 및 설비, 정비 등 작업 수행하는 사내 협력사 포함하여 확인, (이동노동자) 온열 질환 예방 대책 제출, 쉼터 정보, 생수 나눔 캠페인 등을 추진'은 특수고용, 플랫폼 노동자들에게 ‘폭염에 그대로 맞서라는 것’과 다르지 않다"며 "차별없는 폭염대책 전면 적용, 폭염휴식권 및 폭염 시 작업중지권 실질 보장, 특수고용·플랫폼 노동자의 폭염 대책 및 산업안전보건법 전면 적용"을 촉구했다. ⓒ 이정민 관련영상보기











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