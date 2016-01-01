큰사진보기 [오마이포토] 마이크 잡은 우재준, 목 축이는 장동혁 ⓒ 남소연



장동혁 국민의힘 대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 '부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회'에서 목을 축이고 있다. 오른쪽은 우재준 청년최고위원.



우 최고위원이 전날 최고위원회의에서 장 대표의 사퇴를 요구한 가운데, 장 대표는 "의원총회에서 어떤 결정을 하든, 최고위원회의에서 누가 어떤 발언을 하든 나는 사퇴하지 않는다"며 사퇴 요구를 일축했다.





큰사진보기 악수하는 장동혁-우재준 장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회에서 우재준 청년최고위원과 악수하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 악수하는 장동혁-우재준 장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회에서 우재준 청년최고위원과 악수한 뒤 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 악수하는 장동혁-우재준 장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 부정·무능 선관위 해체 수준의 쇄신 및 재선거 촉구를 위한 청년·대학생 시국 대토론회에서 우재준 청년최고위원과 악수한 뒤 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연













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