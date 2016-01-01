큰사진보기 [오마이포토] 단식 48일째 벼랑 끝 홈플러스 노동자들 ⓒ 김보성



홈플러스 노동자들이 벼랑 끝에 몰렸다. 다음 달 3일 법원의 회생계획안 심의를 앞두고 노동자들의 단식은 이날로 48일째를 맞았다. 지난주부터 부산에서도 수백 명이 참여하는 릴레이 동조 단식이 이어지고 있다. 이번 사태를 이대로 두고 볼 수 없다는 판단에서다.



30일과 31일에는 연달아 기자회견이 열렸다. 첫 번째 기자회견은 진보당 부산시당과 시민사회단체가 공동으로 주최했다. 이들은 "파국을 막아야 한다"라며 "유암코를 제3자 관리인으로 선임해 공적관리를 시작하고, 전재수 당선자와 부산시 또한 별도의 고용안정 대책을 수립해야 한다"라고 주장했다.



부산시청 광장에서 진행된 두 번째 기자회견은 노동계가 주도했다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부와 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등은 "청산 위기 현실화에 오늘 추가 단식자들이 서울로 간다"라며 "시간이 없다. 이 대통령의 정상화 약속을 이행해야 한다"라고 정부 차원의 개입을 촉구했다.





큰사진보기 30일 부산시청 광장에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부, 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등이 홈플러스 회생을 촉구하며 기자회견을 열고 있다.사진은 26일간 단식을 마치고 부산으로 온 정승숙 홈플러스지부 부산본부 부본부장. ⓒ 김보성





큰사진보기 30일 부산시청 광장에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부, 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등이 홈플러스 회생을 촉구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성

큰사진보기 30일 부산시청 광장에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부, 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등이 홈플러스 회생을 촉구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 30일 부산시청 광장에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부, 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등이 홈플러스 회생을 촉구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 30일 부산시청 광장에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부, 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등이 홈플러스 회생을 촉구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 30일 부산시청 광장에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부산본부, 마트노동조합 부산본부, 끝장 단식단 등이 홈플러스 회생을 촉구하며 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성

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