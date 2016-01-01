큰사진보기 [오마이포토] 홍명보 전 감독 귀국에 팬들 거센 항의, 선수들에겐 "고생했다" 박수 ⓒ 유성호



2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 경찰은 안전사고와 돌발 상황에 대비해 경비에 나섰다.



입국장에 가장 먼저 모습을 드러낸 홍 전 감독은 "팬들에게 하실 말씀 없나", "성적 부진에 대해 어떻게 생각하나" 등 취재진의 질문에 묵묵부답으로 입국장을 빠져나갔다.



홍 전 감독의 귀국을 지켜보던 축구 팬들은 "홍명보 연봉 반환해라", "축구 카르텔", "선수들이 얼마나 열심히 했는데 미안하지도 않냐", "홍명보 꺼져", "정몽규 꺼져" 등을 외치며 강하게 항의했다.



또 팬들은 '홍명보 돈 뱉고 나가', '축협 완전 해체', '축구는 죽었다' 등의 문구가 적힌 현수막과 '대한축구협회 엠블럼'을 영정에 넣어 들어 보이며 대한축구협회 운영과 대표팀 성적 부진에 대한 책임을 촉구했다.



반면, 홍 전 감독과 함께 입국한 김민재, 황인범, 황희찬, 백승호, 김문환, 이강인, 설영우가 입국장에 모습을 드러내자 팬들은 "고생했다"를 외치며 환호와 박수로 선수들을 격려했다.





홍명보 전 감독 귀국에 팬들 거센 항의, 선수들에겐 "고생했다" 박수 ⓒ 유성호 관련영상보기





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 이강인이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 황희찬과 김민재가 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 설영우와 오현규가 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 황인범이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 이강인이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 차량으로 이동하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 설영우, 황희찬, 김민재가 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 김민재가 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 동료 선수들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독과 선수들이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하자 축구 팬들이 홍 전 감독을 규탄하는 현수막을 펼쳐 보이고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독과 선수들이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하자 축구 팬들이 홍 전 감독을 규탄하는 현수막을 펼쳐 보이고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 성적 부진의 책임을 지고 자진 사퇴한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독과 선수들이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국하자 축구 팬들이 대한축구협회 엠블럼이 담긴 영정사진을 들어 보이며 항의하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 230일 새벽 인천국제공항에서 경찰이 2026 FIFA 북중미 월드컵을 마치고 귀국한 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독과 선수들의 안전사고와 돌발 상황에 대비해 경비를 서고 있다. ⓒ 유성호













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