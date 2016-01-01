큰사진보기 [오마이포토] 송영길 '노무현 장례식 불참' 주장에 정청래 "집에도 안 가고 봉하마을 갔다" ⓒ 유성호



정청래 전 더불어민주당 대표는 29일 송영길 의원이 자신을 향해 "고 노무현 전 대통령 장례식에 참석하지 못했다"고 주장한 것과 관련해 "허위사실을 말씀하셨기 때문에 사과하실 것"이라며 "사과가 없으면 제 명예를 위해 필요한 조치를 취하겠다"고 밝혔다.



정 전 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 송 의원의 사과 여부를 묻는 질문에 "이렇게까지 해야 하나 하는 생각이 든다"며 "허위사실을 말씀하셨으니 사과하실 것"이라고 말했다.



이어 "끝까지 사과를 받지 못하면 법적 조치도 고려하느냐"는 질문에는 "그러기 전에 사과하실 것"이라고 답했다.





송영길 '장례식 불참' 주장에 정청래 "집에도 안 가고 봉하마을 갔다" ⓒ 유성호 관련영상보기



정 전 대표는 당시 상황을 설명하며 송 의원의 주장에 정면 반박했다.



그는 "노무현 대통령이 서거하시던 날 저는 중국에서 유학 중이었다"며 "소식을 듣고 다음 날 아침 비행기를 타고 귀국해 집에도 가지 않은 채 바로 봉하마을로 갔다"고 말했다.



이어 "홍수 같은 소나기를 맞으며 국화꽃을 올리고, 하룻밤을 보낸 뒤 지역 사무국장에게 마포을 분향소 설치를 지시했다"며 "수천 명의 시민이 찾아왔고 거의 일주일 내내 함께 울었던 기억이 난다"고 회상했다.



또 "경복궁에서 열린 영결식에도 참석했고, 제 앞에서 백원우 의원이 이명박 대통령에게 항의하는 장면도 직접 봤다"며 "걸어서 서울광장 노제에도 함께했다"고 말했다.



정 전 대표는 "그때는 저뿐 아니라 노무현 대통령을 추모하는 수많은 국민이 각자의 방식으로 애도하고 조문하고 분향했다"며 "'정청래는 참석하지 않았다'는 말을 듣고 참 많은 생각이 들었다. 서글픈 현실"이라고 말했다.



그러면서 "저는 노무현 대통령을 누구보다 사랑했던 사람"이라며 "노사모에 가입해 '싸리비'라는 필명으로 활동했고, 어려울 때마다 노무현 대통령이 그립고 보고 싶다"고 덧붙였다.





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