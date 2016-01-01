큰사진보기 [오마이포토] 호남 반도체 투자에 반발하는 추경호-이철우 ⓒ 남소연



추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하고 있다.





큰사진보기 추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 추경호 대구시장 당선인과 이철우 경북도지사, 국민의힘 대구·경북 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주·전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획에 반발하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연









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