큰사진보기 [오마이포토] 한병도 "대한축구협회 독선·무능 재발 막겠다" ⓒ 유성호



한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대한민국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 본선 진출 무산과 관련해 "축구를 사랑하는 국민의 한 사람으로서 월드컵 조별 예선 탈락이 너무나도 아쉽다"라며 대한축구협회의 운영 전반에 대한 국회 차원의 대책 마련을 추진하겠다고 밝혔다.



이날 한병도 직무대행은 "지난 4년 동안 월드컵 무대만 바라보며 땀 흘렸을 대표팀 선수들 정말 고생 많으셨다"라며 선수들을 격려했다.





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한 직무대행은 "많은 축구 전문가들이 이번 월드컵 졸전이 예견된 사태였다고 진단한다"라며 "감독의 전술 부재와 독선적인 밀실 행정으로 점철된 대한축구협회, 내 편 밀어주기가 만연한 축구계 카르텔이 문제로 지적되고 있다"라고 비판했다.



이어 그는 "한국 축구대표팀은 정몽규나 홍명보 등 몇몇 사람의 사유물이 아니라 국민 모두의 것이다"라며 "대한축구협회에 독선과 무능으로 국민을 실망시키는 일이 재발하지 않도록 국회 차원의 대책을 논의하겠다"라고 말했다.



그는 "비단 축구뿐만이 아니다"라며 "선수들의 정당한 땀과 노력이 배신당하지 않도록 투명하고 공정한 체육 행정을 확립하는 데도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.





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