큰사진보기 [오마이포토] 김재연 진보당 상임대표, 홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 무기한 단식돌입 ⓒ 이정민



김재연 진보당 상임대표가 26일 오전 서울 종로구 광화문광장 이순신 동상 앞 마트노조 농성장에서 '30만의 생존권 걸린 홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 무기한 단식돌입 기자회견'을 열어 "노동자와 소상공인의 생존권을 지키고, 홈플러스 청산이라는 대파국을 막기 위해 광화문광장에서 무기한 단식농성에 돌입한다"며 농성을 시작하고 있다.



김 대표는 "7월 3일 법원에서 홈플러스 청산이 결정된다면 유례없는 대규모 실직 및 지역상권 붕괴라는 위기에 직면한다"며 "자본의 이기주의 앞에서 노동자와 소상공인의 생존권은 철저히 외면당하고 있다. 이는 단지 한 기업의 문제가 아니라 우리 국민의 삶과 생존이 걸린 문제"라고 지적했다.



김 대표는 "시간이 얼마 남지 않았다"라며 "최악의 상황을 막기 위해 정부는 행정력을 발휘해야 한다"고 이재명 대통령의 즉각적인 결단과 행동을 촉구했다.





큰사진보기 김재연 진보당 상임대표, 홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 무기한 단식돌입 김재연 진보당 상임대표가 26일 오전 서울 종로구 광화문광장 이순신 동상 앞 마트노조 농성장에서 '30만의 생존권 걸린 홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 무기한 단식돌입 기자회견'을 열어 "노동자와 소상공인의 생존권을 지키고, 홈플러스 청산이라는 대파국을 막기 위해 광화문광장에서 무기한 단식농성에 돌입한다"며 농성을 시작하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 김재연 진보당 상임대표, 홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 무기한 단식돌입 김재연 진보당 상임대표가 26일 오전 서울 종로구 광화문광장 이순신 동상 앞 마트노조 농성장에서 '30만의 생존권 걸린 홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 무기한 단식돌입 기자회견'을 열어 "노동자와 소상공인의 생존권을 지키고, 홈플러스 청산이라는 대파국을 막기 위해 광화문광장에서 무기한 단식농성에 돌입한다"며 농성을 시작하고 있다. ⓒ 이정민





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