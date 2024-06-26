[오마이포토] 엿새 만에 퇴원... 당무 복귀한 장동혁

등록26.06.24 15:56 수정 26.06.24 15:57 남소연(newmoon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 엿새 만에 퇴원...당무 복귀한 장동혁 ⓒ 남소연


건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하기 위해 회견장으로 향하고 있다.

건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연


건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연


건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연


건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 남소연


건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 뒤 인사하고 있다. ⓒ 남소연


건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연




댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews