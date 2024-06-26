큰사진보기 [오마이포토] 엿새 만에 퇴원...당무 복귀한 장동혁 ⓒ 남소연



건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하기 위해 회견장으로 향하고 있다.





큰사진보기 건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 뒤 인사하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 마친 뒤 나서고 있다. ⓒ 남소연









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