큰사진보기 [오마이포토] “사죄하라” 일본인도 함께한 부산수요시위 ⓒ 김보성



"일본 정부는 사죄배상하라."



일본군'위안부' 문제 해결을 위한 126차 부산수요시위 기자회견이 열린 24일, '여성들의 전쟁과 평화자료관' 이케다 에리코 전 관장 등 일본 고려박물관 회원, 자원봉사자들로 구성된 방문단이 부산시 동구 부산 평화의 소녀상 앞에서 함께 구호를 외쳤다.



23일부터 27일까지 한국을 방문하는 이들은 이날 '평화와 인권을 위해 함께 갑시다' 등의 글자가 적힌 펼침막을 직접 만들어 이번 수요시위에 참여했다. 이케다 전 관장은 첫 공개 증언 일본군'위안부' 피해자인 고 김학순 할머니 사진이 담긴 손팻말도 선보였다. 그는 피해자 기림일 등 일본 내 행사 때마다 이를 들었다고 한다.



30여 명 규모로 진행된 이날 행사는 여성행동 소속인 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 일본 정부를 상대로 참석자들은 너나없이 '전쟁 범죄 공식 사죄', '법적 배상', '피해자 명예·존엄 회복 조처' 등을 요구하며 한일 여성 간의 연대를 강화했다.



여성행동의 한 관계자는 "이케다 전 관장 등이 정의기억연대에 부산수요시위에 참여하고 싶다며 문을 두드렸고, 한일 여성들이 같이하는 장면이 만들어졌다"라고 설명했다. 이 관계자는 "잇단 테러와 모욕행위로 현재 소녀상이 질서유지선 안에 갇혀 있는데 왜 이런 건지 질문이 많았다. 시정이 바뀐 만큼 전재수 부산시장 당선자가 이 문제 해결에도 힘을 보태야 한다"라고 말했다.





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견은 연대체 소속 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 현장은 부산 평화의 소녀상 앞을 찾은 일본 고려박물관 회원들이 함께하는 한일 연대 행사로 꾸며졌다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견은 연대체 소속 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 현장은 부산 평화의 소녀상 앞을 찾은 일본 고려박물관 회원들이 함께하는 한일 연대 행사로 꾸며졌다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견은 연대체 소속 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 현장은 부산 평화의 소녀상 앞을 찾은 일본 고려박물관 회원들이 함께하는 한일 연대 행사로 꾸며졌다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견은 연대체 소속 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 현장은 부산 평화의 소녀상 앞을 찾은 일본 고려박물관 회원들이 함께하는 한일 연대 행사로 꾸며졌다. 고 김학순 할머니의 공개 증언 관련 손팻말을 든 이는 '여성들의 전쟁과 평화자료관’ 이케다 에리코 전 관장이다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견은 연대체 소속 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 현장은 부산 평화의 소녀상 앞을 찾은 일본 고려박물관 회원들이 함께하는 한일 연대 행사로 꾸며졌다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견은 연대체 소속인 진보당 부산시당 여성위원회가 주관했다. 현장은 부산 평화의 소녀상 앞을 찾은 일본 고려박물관 회원들이 함께하는 한일 연대 행사로 꾸며졌다. 바닥에 일본인들이 가져 나온 고 김학순 할머니 사진 손팻말이 놓여 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견이 열렸다. 행사 전 경찰이 설치한 질서유지선 안에 평화의소녀상이 보인다. 검은 봉지 테러 등 모욕 행위가 잇따르자 소녀상 주변에는 접근을 차단하는 선이 그어졌다. ⓒ 김보성





큰사진보기 일본군‘위안부’ 문제 해결을 위한 부산여성행동이 주최하는 126차 부산수요시위 기자회견이 열렸다. 이 행사로 잠깐 동안 평화의소녀상 주변 질서유지선이 열린 상황이다. ⓒ 김보성

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