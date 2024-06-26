큰사진보기 [오마이포토] 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!" ⓒ 이정민



12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다.



유가족들은 "참사 부실수습으로 인해 유해는 아직도 여전히 수습되지 못했고, 진상규명과 채임자 처벌은 지체되고 있고, 유가족에 대한 지원과 추모는 여전히 법과 삶의 간극 속에 머물러 있다"며 "이 모든 참사 해결 과제의 모든 열쇠가 바로 국무총리실에 맡겨져 있다"고 강조했다.



유가족들은 "한성숙 국무총리 후보자가 취임과 동시에 마주하게 될 가장 무겁고도 시급한 국정과제가 무엇인지 명확히 밝히고자 한다"며 "▲ 유해 재수색과 진상규명, 지원추모의 책임은 모두 국무총리실 안에 있다 ▲ 지체된 진상규명이 속히 재개될 수 있도록 항공·철도사고조사위원회의 정상화를 약속해 달라 ▲ 기업의 비용과 속도보다 국민의 안전과 생명을 약속해 달라" 등을 요구했다.





큰사진보기 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!" 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. 유가족들이 희생자들을 추모하는 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!" 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!" 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!" 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!" 12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민

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