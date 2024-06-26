[오마이포토] 정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망 ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다.
정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망 정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다. ⓒ 남소연
정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망 정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다. ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고