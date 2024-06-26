큰사진보기 [오마이포토] 정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망 ⓒ 남소연



정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다.





큰사진보기 정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망 정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다. ⓒ 남소연





큰사진보기 정청래, 민주당 대표직 사퇴…전대 출마 연임 도전 전망 정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직을 사퇴한 뒤 굳은 표정으로 나서고 있다. 정 대표의 대표직 사퇴는 전당대회에 출마하며 연임에 도전하기 위한 것으로 보인다. ⓒ 남소연









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