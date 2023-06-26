큰사진보기 [오마이포토] '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 ⓒ 이정민



베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. 응우옌티탄 하미학살 피해생존자의 영상 발언이 소개되고 있다.



네트워크는 "청원이 제출된 지 1년이 지난 지금까지도 정부는 해당 청원에 대한 공식 답변을 내놓지 않고 있으며, 베트남전 진실규명과 관련한 실질적인 조치 역시 전혀 이루어지지 않고 있다"며 "이재명 대통령은 취임 이후 이스라엘의 전쟁범죄를 언급하며 '보편적 인권'의 중요성을 강조했고, 제주4·3과 같은 국가폭력 범죄에 대해서는 공소시효를 폐지해 나치 전범처럼 끝까지 책임을 물어야 한다는 입장을 밝혔지만 유독 베트남전쟁 문제 앞에서만 멈춰 서 있는 현실을 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.



네트워크는 "베트남전 진실규명 문제에 대한 현 정부의 부작위 문제를 더 이상 묵과할 수 없다"며 "시민 청원 제출 1주년을 맞아 다시 한번 시민사회의 뜻을 모아, 정부가 청원에 공식적으로 답변하고 베트남전 민간인학살 등 인권침해 문제의 진실규명에 즉각 나설 것을 촉구한다"고 밝혔다.



베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크는 1년 전, 베트남전 민간인학살 피해생존자의 방한에 맞춰 ▲국가책임을 인정한 법원 판결의 수용과 전쟁범죄 은폐에 대한 인정·사과 ▲진상조사를 통한 민간인학살 등 인권침해 사실 인정 및 공식 사과 ▲국가 차원의 공식 기억 조치 등을 요구하는 '새 대통령에게 요구하는 베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 청원'을 대통령실에 제출한 바 있다.





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 청와대 관계자가 시민사회 공동성명서와 두 피해생존자 응우옌티탄 메세지를 전달받고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 청와대 관계자가 시민사회 공동성명서와 두 피해생존자 응우옌티탄 메세지를 전달받고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년' 기자회견 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민

베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크(이하 네트워크)가 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원 제출 1주년'을 맞아 '이재명 정부에 베트남전 진실규명 답변 촉구 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기















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