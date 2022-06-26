큰사진보기 [오마이포토] "황령산 개발사업 전면 백지화해야" ⓒ 김보성



전재수 부산시장 당선자 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회'가 새 시정의 밑그림을 그리는 가운데, 환경·시민사회 단체들이 22일 황령산 개발을 멈춰야 한다며 기자회견을 열고 있다. 인수위가 자리한 부산시상수도사업본부를 찾은 황령산지키기범시민운동본부·전국케이블카건설중단녹색전환연대·부산참여연대는 "관광객 증가를 빌미로 전망대와 케이블카 사업을 밀어붙이는 건 흉물이 된 과거 스노우캐슬의 전철을 밟는 격"이라고 주장했다.



특히 케이블카 노선 속 전통 사찰인 마사하 토지를 강제 수용하는 과정에서 논란이 일었고, 관련 재판에서 지난 2월 대법원이 명백한 하자라고 판결한 점을 들며 "위법 행정 중단"의 필요성을 강조했다. 이들 단체는 "찬반이라는 정무적 논리가 아닌 적법과 위법의 문제"라고 못을 박았다. 두 장에 걸쳐 의견문을 적은 참석자들은 "잘못된 정책을 그대로 밀어붙이는 건 구태 행정의 전형"이라며 '전면 백지화'를 압박했다.





큰사진보기 황령산지키기범시민운동본부·전국케이블카건설중단녹색전환연대·부산참여연대가 22일 전재수 부산시장 당선자 인수위원회가 자리한 부산시상수도사업본부 건물 앞을 찾아 황령산 개발사업 전면 백지화를 촉구하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 황령산지키기범시민운동본부·전국케이블카건설중단녹색전환연대·부산참여연대가 22일 전재수 부산시장 당선자 인수위원회가 자리한 부산시상수도사업본부 건물 앞을 찾아 황령산 개발사업 전면 백지화를 촉구하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 부산시장 당선자 인수위원회가 자리한 부산시상수도사업본부 건물. ⓒ 김보성

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