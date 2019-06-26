

민주주의자주평화대학생협의회(이하 민대협) 주최로 19일 오후 서울 광화문광장 내 감사의정원에서 열린 '"미 대사관을 향한 받들어 총 웬말이냐!" 감사의 정원 철거 요구 대학생 기자회견'에서 대학생들이 '사대주의, 미국추종, 적대대결'을 철거하는 퍼포먼스를 하고 있다.



민대협은 "민주주의, 자주, 평화를 위한 국민들의 항쟁의 현장인 광화문 광장 한복판에 서울시가 미 대사관을 향한 '받들어 총' 조형물을 설치하는 것은 냉전 시대의 구태의연하고 지독한 사대주의가 아닐 수 없다"고 지적했다.



민대협은 또한 "흔들리는 패권을 만회한다며 세계 곳곳에서 침략과 전쟁을 서슴지 않는 가히 깡패 같은 제국의 모습을 보이고 있는 미국에게 감사의 경례를 하는 조형물을 졸속으로 설치하여 국가 수도의 중심 광장에 유지하는 것을 우리는 도저히 용납할 수 없다"며 "정부와 서울시는 감사의 정원을 철거해야 한다"고 요구했다.



