큰사진보기 [오마이포토] "신규 원전, SMR 어디에도 안 돼" 반발하는 탈핵단체 ⓒ 김보성



한국수력원자력 신규 원전 부지선정평가위원회가 경북 영덕군과 부산 기장군을 총 2.8GW(기가와트) 규모의 대형 원전 2기, 0.7GW 규모 SMR(소형모듈원전) 1기 건설 부지로 각각 확정하자 18일 지역의 여러 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 부산시청 광장을 찾아 규탄 기자회견을 열고 있다.



이들은 "이재명 정부와 한수원이 마치 자발적으로 지역이 핵발전소를 유치해 결정한 것처럼 포장하지만, 이는 본질을 호도하는 기만극"이라며 "정보의 투명한 공개도, 진정성 있는 토론의 기회도 주어지지 않았다"라고 비판했다.



현장에는 부산환경운동연합, 부산녹색연합, 부산참여연대, 천주교 부산교구 정의평화위원회, 가덕도신공항반대시민행동, 부산그린트러스트, 부산에너지정의행동, 노동당 부산시당, 정의당 부산시당 등 20여 명이 참석했다.



오늘이 지난 2017년 고리1호기 원자로의 영구정지가 결정됐던 날이란 점도 상기한 이들은 "바로 부지 선정 전면 철회를 위한 투쟁에 돌입하겠다"고 예고했다. 부산시민연대 관계자는 "오후엔 전재수 부산시장 당선자 인수위를 만나 의견을 전달하고, 내일은 청와대 앞에서 기자회견을 열어 이 대통령에게 항의서한을 보낼 계획"이라고 말했다.





큰사진보기 "SMR은 물론 어떤 핵발전소도 안 돼" 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 18일 부산시청 광장을 찾아 신규 핵발전소 부지 선정 철회 요구 기자회견을 열고 있다. 하루 전 한국수력원자력 부지선정평가위원회는 총 2.8GW(기가와트) 규모의 대형 원전 2기, 0.7GW급 SMR(소형모듈원전) 1기의 건설 부지로 각각 경북 영덕군과 부산 기장군을 선정했다고 밝혔다. ⓒ 김보성





큰사진보기 "SMR은 물론 어떤 핵발전소도 안 돼" 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 18일 부산시청 광장을 찾아 신규 핵발전소 부지 선정 철회 요구 기자회견을 열고 있다. 현장에서 천주교 부산교구 정의평화위원회 수녀들이 부산 기장군 SMR(소형모듈원전)에 반대하는 손팻말을 들고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 "SMR은 물론 어떤 핵발전소도 안 돼" 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 18일 부산시청 광장을 찾아 신규 핵발전소 부지 선정 철회 요구 기자회견을 열고 있다. 정상래 부산환경운동연합 공동대표, 박수정 정의당 부산시당 위원장, 김상희 노동당 부산시당 사무처장이 함께 구호를 외치고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 "SMR은 물론 어떤 핵발전소도 안 돼" 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 18일 부산시청 광장을 찾아 신규 핵발전소 부지 선정 철회 요구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 "SMR은 물론 어떤 핵발전소도 안 돼" 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 18일 부산시청 광장을 찾아 신규 핵발전소 부지 선정 철회 요구 기자회견을 열고 있다. 마이크를 잡고 발언에 나선 김검회 천주교 부산교구 정의평화위원회 사무국장. ⓒ 김보성





큰사진보기 "SMR은 물론 어떤 핵발전소도 안 돼" 부산환경운동연합, 부산참여연대 등 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 탈핵부산시민연대가 18일 부산시청 광장을 찾아 신규 핵발전소 부지 선정 철회 요구 기자회견을 열고 있다. 하루 전 한국수력원자력 부지선정평가위원회는 총 2.8GW(기가와트) 규모의 대형 원전 2기, 0.7GW급 SMR(소형모듈원전) 1기의 건설 부지로 각각 경북 영덕군과 부산 기장군을 선정했다고 밝혔다. ⓒ 김보성







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