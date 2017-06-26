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6.3지방선거 '투표용지 부족 사태' 관련 '부정선거 재선거'를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 태극기, 성조기, 손피켓 등이 핸드볼경기장 입구에 붙어 있다.





큰사진보기 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 핸드볼경기장으로 드나들 수 있는 통로가 테이프, 성조기 등으로 봉쇄되어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 핸드볼경기장 주차장에 미국 교포가 보냈다는 ‘냉난방 버스’에 대형 성조기가 붙어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 핸드볼경기장 주변에 대형 성조기가 걸려 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 국민의힘과 체육회가 농성 시민들과 합의해 체육단체 사무실에서 물품을 가져오기로 했으나, 성조기를 두른 한 여성이 입구를 막고 저항해 결국 체육관 진입을 포기했다. 한 농성자가 태극기, 성조기 깃발에 ‘윤석열 무죄’ 사진을 붙이고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 국민의힘과 체육회가 농성 시민들과 합의해 체육단체 사무실에서 물품을 가져오기로 했으나, 성조기를 두른 한 여성이 입구를 막고 저항해 결국 체육관 진입을 포기했다. 팔각모자에 ‘순국결사특공대’가 적힌 조끼를 입은 남성들이 대치현장에 등장했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 관련 ‘부정선거 재선거’를 주장하는 시민들이 잠실투표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 12일째 봉쇄 농성을 벌이는 가운데, 16일 오후 태극기, 성조기, 손피켓 등이 핸드볼경기장 입구에 붙어 있다. ⓒ 권우성





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