큰사진보기 [오마이포토] '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 ⓒ 이정민





윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표하고 있다.



윤 장관은 담화문을 통해 "정부는 참정권 침해를 바로잡고 민주주의를 회복하기 위한 합법적인 집회에 대해서는 법이 허용하는 범위 내에서 최대한 보장할 것"이지만 "사적 검문이나 시설 점거 등 우리 사회의 법질서를 무너뜨리는 행위는 어떠한 이유로도 정당화 될 수 없다. 특히 참정권 침해를 빌미로 타인의 권리를 훼손하는 중대한 범죄행위는 결코 용납될 수 없다"고 강조했다.



윤 장관은 또한 "국민의 생명과 안전을 침해하는 모든 행위에 대해서는 끝까지 추적하여 엄중히 책임을 묻겠다"라며 "합법적인 집회 참여자와 체육인사들의 안전과 일상이 보장되고, 민주주의의 꽃인 선거에 대한 국민의 신뢰가 신속히 회복될 수 있도록 관계기관 간 긴밀히 협력하여 모든 수단을 강구해 나가겠다"라고 밝혔다.





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표하기 위해 이진수 법무부 차관, 유재성 경찰청장 직무대행과 함께 브리핑실로 입장하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표하기에 앞서 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표하고 있다. 이진수 법무부 차관과 유재성 경찰청장 직무대행이 배석해 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표한 뒤 브리핑실을 떠나고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문 발표 윤호중 행정안전부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '국민참정권 침해와 서울 잠실 개표소 인근 집단시위 관련' 관계부처 담화문을 발표한 뒤 브리핑실을 떠나고 있다. ⓒ 이정민











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기