

홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 오후 서울 마포구 중앙일보 사옥에서 기자회견을 열어 중앙홀딩스와 일부 계열사의 법원 회생절차 신청과 관련해 "오늘의 상황을 초래해 물의를 일으킨 점 진심으로 죄송하다"라며 고개를 숙였다.



이날 홍 부회장은 "중앙홀딩스와 일부 계열사가 법원에 회생절차를 신청하게 됐다"라며 "회사는 그동안 경영 안정을 위해 최선을 다했으나 대외 경제 여건 악화와 신용등급 하락에 따른 자금 경색 등 여러 이유로 오늘의 불가피한 선택을 하지 않을 수 없게 됐다"라고 설명했다.



이어 "JTBC와 메가박스, 콘텐트리중앙을 비롯한 수많은 채권자와 주주 등 이해관계자 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄의 말씀을 드린다"라며 "여러분들의 피해 회복을 최우선 과제로 삼고 끝까지 최선을 다하겠다"라고 말했다.



홍 부회장은 "이번 사태를 접한 임직원 여러분들도 큰 충격을 받고 많이 불안해할 것이라고 생각한다"라며 "빠른 정상화를 위해 필요한 모든 수단을 강구할 것이며 고용 안정 등을 위해 각고의 노력을 기울이겠다"라고 밝혔다.



또 "오늘의 회생 신청을 방송이라는 국가적 자산을 보존하고 거래 기업과 임직원 모두가 다시 안정감을 갖게 하기 위한 새로운 시작으로 만들고 싶다"라며 "끝까지 제가 할 수 있는 소임을 다하도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 강조했다.



