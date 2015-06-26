큰사진보기 [오마이포토] 유승민 대한체육회장, 공권력 투입 등 조속한 해결 요청 ⓒ 이정민



지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소(올림픽핸드볼경기장) 봉쇄 시위가 장기화되고 있는 가운데 유승민 대한체육회장이 15일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 기자회견을 열어 체육인들의 피해가 심각하다며 공권력 투입 등 조속한 해결을 촉구하고 있다.



유승민 회장과 체육인들은 "헌법이 보장하는 참정권과 표현의 자유, 집회 및 시위의 자유를 존중하지만, 어떠한 권리도 다른 국민의 권리와 공공의 기능을 침해하는 방식으로 행사되어서는 안 된다"며 "출입 제한이 장기화되면서 국가대표 지원, 국제대회 준비, 종목단체 운영 등 핵심 체육행정 업무가 심각하게 마비되고 있다"고 강조했다.



이들은 "실질적인 피해가 발생하고 계속 확대되고 있는 만큼, 현재 발생한 업무방해와 피해가 확인될 경우 책임 있는 조치를 취하겠다"며 "정부와 경찰은 체육단체의 피해를 엄중히 인식하고 조속한 사태 해결 방안을 마련해 주기를 요청한다"고 밝혔다.





큰사진보기 유승민 대한체육회장, 공권력 투입 등 조속한 해결 요청 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소(올림픽핸드볼경기장) 봉쇄 시위가 장기화되고 있는 가운데 유승민 대한체육회장이 15일 오후 서울 송파구 올림픽파크텔에서 기자회견을 열어 체육인들의 피해가 심각하다며 공권력 투입 등 조속한 해결을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





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