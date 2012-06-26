[오마이포토] 체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 ⓒ 이정민
대한민국 축구 국가대표팀의 2026 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 대한민국이 체코에 2-1로 역전하며 경기가 끝나자 기뻐하고 있다.
태극기 머리띠를 한 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 태극기 머리띠를 한 붉은 악마가 거리응원을 하고 있다. ⓒ 이정민
태극기 펼치며 거리응원 하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 붉은 악마와 시민들이 태극리를 펼치며 거리응원을 하고 있다. ⓒ 이정민
앞서가는 체코, 안타까워하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 우리나가 먼저 한 골을 실점하자 안타까워하고 있다. ⓒ 이정민
앞서가는 체코, 안타까워하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 우리나가 먼저 한 골을 실점하자 안타까워하고 있다. ⓒ 이정민
앞서가는 체코, 안타까워하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 우리나가 먼저 한 골을 실점하자 안타까워하고 있다. ⓒ 이정민
거리응원 하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 붉은 악마와 시민들이 거리응원을 하고 있다. ⓒ 이정민
거리응원 하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 붉은 악마와 시민들이 거리응원을 하고 있다. ⓒ 이정민
역전골 터지자 기뻐하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 역전골이 들어가자 기뻐하고 있다. 우리나라는 체코를 맞아 2대1로 역전승하며 1승을 거뒀다. ⓒ 이정민
체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 우리나라가 2대1로 역전하며 경기가 끝나자 기뻐하고 있다. ⓒ 이정민
체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 거리응원에 나선 붉은 악마와 시민들이 우리나라가 2대1로 역전하며 경기가 끝나자 기뻐하고 있다. ⓒ 이정민
체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 체코를 상대로 우리나라의 북중미 월드컵 첫 경기가 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 거리응원을 하고 있다. 우리나라는 황인범과 오현규의 골로 2대1로 역전하며 첫 승을 거뒀다.
ⓒ 이정민
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