큰사진보기 [오마이포토] 한동훈 "장동혁 대표, 보수 재건 걸림돌" ⓒ 유성호



한동훈 무소속 의원은 11일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "이제 물러날 때를 알아야 한다"라며 대표직 사퇴를 촉구했다.



이날 한동훈 의원은 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석하며 취재기자들을 만나 장동혁 대표의 거취와 국민의힘 복당 문제 등에 대한 생각을 밝혔다.



한 의원은 장 대표가 선거 참패 책임을 회피하고 있다고 비판한 것에 대해 "제 생각이 아니라 모든 언론인들의 생각이고 모든 시민들의 생각 아닌가"라며 "보수는 재건돼야 하는데 보수 재건의 걸림돌로 작용해 온 것이 장동혁 대표이다"라고 주장했다.





한동훈 "장동혁 대표, 보수 재건 걸림돌" ⓒ 유성호 관련영상보기



정점식 국민의힘 신임 원내대표가 한 의원을 두고 "보수의 한 축이다. 복당 의사를 밝히면 숙고하겠다"라고 언급한 것과 관련해 보수 재건을 위한 통합 필요성을 강조했다.



한 의원은 "제가 말하는 보수 재건은 미래를 향한 것이다"라며 "과거에 누가 잘못했는지를 가려내자는 것이 아니다"라고 말했다.



그러면서 "보수를 재건하고 대한민국의 균형추를 바로잡자는 생각에 공감하는 분들이라면 모두 함께 가고 싶다"라고 말했다.



또한, 한 의원은 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태 대응에 당력과 국회의 역량을 집중해야 한다는 장동혁 대표의 주장에 대해서도 "그분이 없으면 더 집중될 수 있다"라며 "그분이 있으니까 오히려 이 문제를 제대로 제기하지 못하는 것이다"라고 비판했다.



이어 그는 "자기의 연명을 위해 부정선거 음모론까지 올라타 피켓을 드는 것은 이 사태를 미래지향적으로 풀고 청년과 국민의 분노를 제대로 담아내는 방식이 될 수 없다"라며 "책임 있는 정치 세력이 음모론까지 결합해 자기 연명의 수단으로 사용하는 것은 시민에 대한 도리가 아니라고 생각한다"라고 말했다.





큰사진보기 한동훈 무소속 의원이 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기