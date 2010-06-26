큰사진보기 [오마이포토] 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 ⓒ 이정민



제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 김민석 국무총리가 전국민족민주유가족협의회에게 민주주의 발전 유공 정부포상을 하고 있다.





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 만난 함세웅과 우상호 1987년 6월항쟁 당시 연세대 총학생회장이었던 우상호 강원도지사 당선인(오른쪽)과 함세웅 민족문제연구소 이사장이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 만나 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 민가협-유가협 대표와 인사나누는 우상호 1987년 6월항쟁 당시 연세대 총학생회장이었던 우상호 강원도지사 당선인이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 민주화실천가족운동협의회와 전국민족민주유가족협의회 대표자들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 6.10민주항쟁 기념식, 함세웅 신부와 김민석 총리 김민석 국무총리(오른쪽)가 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 함세웅 민족문제연구소 이사장과 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 강경대 열사 부친 강민조씨와 인사 나누는 이재오 이사장와과 김민석 총리 이재오 민주화운동기념사업회 이사장과 김민석 국무총리가 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 1991년 백골단에 의해 목숨을 잃은 강경대 열사의 부친인 강민조 씨와 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 함세웅 민족문제연구소 이사장, 이재오 민주화운동기념사업회 이사장, 김민석 국무총리 등 참석자들이 국민의례를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 신장식 조국혁신당 대표 권한대행, 김재연 진보당 상임대표, 한창민 사회민주당 대표 등 참석자들이 국민의례를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 유재성 경찰청장 직무대행이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. 앞에는 1991년 백골단에 의해 목숨을 잃은 강경대 열사의 부친인 강민조 씨가 국민의례를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 함세웅 민족문제연구소 이사장, 이재오 민주화운동기념사업회 이사장, 김민석 국무총리 등 참석자들이 순국선열과 민주화를 위해 희생된 열사들을 추모하는 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 이재오 민주화운동기념사업회 이사장이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 경과보고를 하며 국민께 드리는 글을 읽고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 김민석 국무총리가 고 김남주 시인 에게 민주주의 발전 유공 정부포상을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 김민석 국무총리가 민주화실천가족운동협의회에게 민주주의 발전 유공 정부포상을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 김민석 국무총리가 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열린 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열란 제39주년 6.10민주항쟁 기념식에서 기념공연이 열리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 이재오 민주화운동기념사업회 이사장과 김민석 국무총리 등 참석자들이 기념공연을 보고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. 함세웅 민족문제연구소 이사장, 이재오 민주화운동기념사업회 이사장, 김민석 국무총리 등 참석자들이 '함께 가자 우리 이 길을'을 제창하고 있다. ⓒ 이정민

play 제39주년 6.10민주항쟁 기념식 제39주년 6.10민주항쟁 기념식이 10일 서울 용산구 민주화운동기념관에서 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기













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