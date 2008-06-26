큰사진보기 [오마이포토] 민주당, 투표용지 부족 사태 국조 요구서 제출 ⓒ 공동취재사진



더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표와 김한규 원내정책수석부대표, 이주희 원내대변인이 8일 서울 여의도 국회 의안과에 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다.





큰사진보기 민주당, 투표용지 부족 사태 국조 요구서 제출 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표와 김한규 원내정책수석부대표, 이주희 원내대변인이 8일 서울 여의도 국회 의안과에 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 민주당, 투표용지 부족 사태 국조 요구서 제출 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표와 김한규 원내정책수석부대표, 이주희 원내대변인이 8일 서울 여의도 국회 의안과에 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 요구서를 제출하고 있다. ⓒ 공동취재사진









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