큰사진보기 [오마이포토] 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 ⓒ 이정민



한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 김애란 소설가의 문장과 K팝 그룹 코르티스의 가사를 소개하며 각오를 밝히고 있다.





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 준비해 온 소감을 밝힌 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 마친 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 준비단 회의하는 한성숙 총리후보자 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실 집무실에서 자료를 검토하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 준비단 회의하는 한성숙 총리후보자 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실에서 준비단 첫 회의를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진









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