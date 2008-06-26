[오마이포토] 한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 김애란 소설가의 문장과 K팝 그룹 코르티스의 가사를 소개하며 각오를 밝히고 있다.
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 준비해 온 소감을 밝힌 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 하고 있다. ⓒ 이정민
한성숙 국무총리 후보자, 인사청문회 준비사무실로 첫 출근 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 도어스테핑을 마친 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민
준비단 회의하는 한성숙 총리후보자 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실 집무실에서 자료를 검토하고 있다. ⓒ 공동취재사진
준비단 회의하는 한성숙 총리후보자 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실에서 준비단 첫 회의를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진
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