큰사진보기 [오마이포토] 잠실 마운드 오른 젠슨 황 ⓒ 사진공동취재단



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 시구를 하고 있다.





큰사진보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 시구를 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 야구팬들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 시구를 마친 뒤, 시타에 나선 박정원 두산그룹 회장과 함께 이야기를 나누며 미소 짓고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 시구를 마친 뒤, 시타에 나선 박정원 두산그룹 회장과 함께 이야기를 나누며 미소 짓고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기 전 시구를 마친 뒤, 두산 선수들의 박수를 받고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)과 박정원 두산그룹 회장이 7일 오후 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기 시작에 앞서 야구팬들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





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