큰사진보기 [오마이포토] 재·보궐선거 당선인 13명 첫 등원 ⓒ 유성호





6·3 재·보궐선거에서 당선된 국회의원 13명이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 처음으로 등원해 의원선서를 한 뒤 본격적인 의정활동을 시작했다.



서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 재·보궐선거를 통해 당선된 인천 연수갑 더불어민주당 송영길 의원과 대구 달성군 국민의힘 이진숙 의원, 인천 계양을 더불어민주당 김남준 의원, 광주 광산구을 더불어민주당 임문영 의원, 울산남갑 국민의힘 김태규 의원, 경기 평택을 국민의힘 유의동 의원, 경기 안산갑 더불어민주당 김남국 의원, 경기 하남시갑 더불어민주당 이광재 의원, 충남 공주시·부여군·청양군 국민의힘 윤용근 의원, 충남 아산시을 더불어민주당 전은수 의원, 전북 군산시·김제시·부안군갑 더불어민주당 김의겸 의원, 전북 군산시·김제시·부안군을 더불어민주당 박지원 의원, 부산 북구갑 무소속 한동훈 의원이 참석했다.



제주 서귀포에서 당선된 더불어민주당 김성범 의원은 부친상으로 인해 이날 본회의에 참석하지 못한 것으로 전해졌다.



당선인들은 본회의장에서 국회의원 선서를 하며 국민을 위한 의정활동을 다짐했다.



이들은 "나는 헌법을 준수하고 국민의 자유와 복리의 증진 및 조국의 평화적 통일을 위하여 노력하며 국가 이익을 우선하여 국회의원의 직무를 양심에 따라 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다"라고 함께 선서했다.





재·보궐선거 당선인 13명 첫 등원 ⓒ 유성호 관련영상보기





큰사진보기 송영길 더불어민주당 연수갑 국회의원 보궐선거 당선인이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 동료 의원들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 6.3 재·보궐 선거에서 당선된 경기 안산갑 더불어민주당 김남국 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 동료 의원들의 축하를 받고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 6.3 재·보궐 선거에서 당선된 충남 아산시을 더불어민주당 전은수 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 동료 의원들의 축하를 받고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 6.3 재·보궐 선거에서 당선된 인천 계양을 더불어민주당 김남준 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 동료 의원들의 축하를 받고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 6.3 재·보궐 선거에서 당선된 울산남갑 국민의힘 김태규 의원과 충남 공주시·부여군·청양군 국민의힘 윤용근 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 이준석 개혁신당 대표의 축하를 받고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 6.3 재·보궐 선거에서 당선된 경기 평택을 국민의힘 유의동 의원과 부산 북구갑 무소속 한동훈 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 서로 축하하며 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 당선인이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 개혁신당 이준석 대표와 천하람 원내대표와 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호







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