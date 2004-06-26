큰사진보기 [오마이포토] 한동훈 당선인, 구포시장서 시민·상인에 감사 인사 ⓒ 유성호



한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 부산 북구 구포시장을 찾아 시민과 상인들에게 감사 인사를 전했다.



한 당선인은 당선 확정 이후 첫 공식 일정으로 구포시장을 방문해 시민과 상인들에게 선거 기간 보내준 성원에 감사를 표했다.





한동훈 당선인, 구포시장서 시민·상인에 감사 인사 ⓒ 유성호 관련영상보기





큰사진보기 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들에게 감사의 인사를 하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 부산 북구 구포시장을 찾아 상인들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 부산 북구 구포시장을 찾아 감사 인사를 전하던 중 시민으로부터 건네받은 콩물을 마시고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 부산 북구 구포시장을 찾아 시민들에게 감사의 인사를 하고 있다. ⓒ 유성호









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