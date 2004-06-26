오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청 로비에서 직원들이 준비해 준 꽃다발을 받고 기뻐하고 있다. ⓒ 공동취재사진
오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청 로비에서 직원들이 준비해 준 꽃다발을 받고 기뻐하고 있다.
오세훈 국민의힘 서울시장 당선인이 4일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 당선 소감을 말한 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 당선인이 4일 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 당선 소감을 말하고 있다. ⓒ 이정민
ⓒ 이정민
오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청 정문에서 감사 인사를 마친 뒤 시청 로비로 향하고 있다. ⓒ 공동취재사진
오세훈 서울특별시장 당선인이 4일 서울시청에서 직원들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. ⓒ 공동취재사진
오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청 로비에서 직원들이 준비해 준 꽃다발을 받고 기뻐하고 있다. ⓒ 공동취재사진
오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청 로비에서 직원들과 사진을 찍고 있다. ⓒ 공동취재사진
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