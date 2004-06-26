[오마이포토] 결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보

등록26.06.04 10:07 수정 26.06.04 10:07 이정민(gayon)
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[오마이포토] 결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 ⓒ 이정민


정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기 위해 개표상황실로 입장하며 침통한 모습을 하고 있다.

결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기 위해 개표상황실로 입장하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기 위해 개표상황실로 입장하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기 위해 개표상황실로 입장하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기에 앞서 고개 숙여 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하고 있다. 2 ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기에 앞서 고개 숙여 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하고 있다. ⓒ 이정민


결과 승복하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 선거 사무소에서 선거 결과에 승복하는 입장을 발표하기에 앞서 고개 숙여 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민

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