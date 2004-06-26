

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 4일 새벽 부산 북구 선거사무실에서 선거 결과에 승복하며 유권자와 지지자들에게 사과와 감사의 뜻을 전했다.



이날 하 후보는 "보궐선거 결과를 겸허하게 받아들이겠다"라며 "정말 열과 성을 다해 지지해 주신 지지자분들께 감사의 말씀을 드리고 싶다"라고 밝혔다.



이어 "승리하신 한동훈 후보께도 축하 말씀을 전한다"라며 한 후보에게 축하의 뜻을 전했다.



하 후보는 "선거 과정에서 북구 주민들께서 질책과 격려를 함께 보내주셨는데, 그것들이 앞으로 저의 중요한 자산이 될 것이다"라며 "비록 이번 선거에서는 승리하지 못했지만 북구는 계속 발전해야 한다"라고 강조했다.



그는 "제가 약속드렸던 여러 가지 일들은 어느 자리에 있든 지키기 위해 최선을 다하겠다"라며 "수첩에 적어 둔 주민들의 다양한 의견과 건의 사항도 잊지 않고 실천할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.



