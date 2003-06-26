

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 지상파 방송 3사 출구조사에서 선두를 기록한 것으로 나타나자 선거사무실에 모인 지지자들이 환호했다.



3일 오후 부산 북구에 위치한 하 후보 선거사무실에는 관계자와 지지자들이 모여 지상파 방송 3사 출구조사 결과 발표를 지켜봤다.



출구조사 결과가 공개되자 선거사무실 안에서는 박수와 환호성이 터져 나왔다. 일부 지지자들은 서로를 끌어안으며 기쁨을 나눴다.



지상파 방송 3사 출구조사에 따르면 부산 북구갑 보궐선거에서 하정우 더불어민주당 후보는 42.6%의 지지를 얻어 1위를 기록했다.



이어 한동훈 무소속 후보가 41.6%로 뒤를 이었으며, 박민식 국민의힘 후보는 15.8%로 나타났다.



하 후보와 한 후보의 격차는 1.0%p로 초접전 양상을 보였다.



