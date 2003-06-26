큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성





6.3지방선거 경기도 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 3일 오후 투표 종료 직후 경기도 평택시 안중읍 선거사무실에서 선거 기간 고생한 선대위 관계자들과 지지자들에게 감사 인사를 하며 "출구조사 결과가 나왔지만, 아직 환호할 때는 아닌 것 같다"라며 "담담하고 차분하게 지켜보자"라고 말했다.





큰사진보기 6.3지방선거 경기도 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 3일 오후 투표 종료 직후 경기도 평택시 안중읍 선거사무실에서 선거기간동안 고생한 선대위 관계자들과 지지자들에게 감사인사를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 경기도 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 3일 오후 투표 종료 직후 경기도 평택시 안중읍 선거사무실에서 선거기간동안 고생한 선대위 관계자들과 지지자들에게 감사인사를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 경기도 평택을 국회의원 재보궐선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 3일 오후 투표 종료 직후 경기도 평택시 안중읍 선거사무실에서 선거기간동안 고생한 선대위 관계자들과 지지자들에게 감사인사를 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 3일 오후 6.3지방선거 경기도 평택을 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사결과 조국혁신당 조국 후보가 근소한 차이로 우세를 보이는 것으로 발표되자, 경기도 평택시 안중읍 선거사무실에서 선대위 관계자들과 지지자들이 환호하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 고 이해찬 전 국무총리 동생 이해만씨가 6.3지방선거 투표일인 3일 오후 경기도 평택시 안중읍에 마련된 평택을 국회의원 재보궐선거 조국혁신당 조국 후보 사무실에서 방송사 출구조사결과 발표를 지켜보고 있다. ⓒ 권우성









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