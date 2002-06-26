큰사진보기 [오마이포토] 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 ⓒ 공동취재사진



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지를 호소하고 있다.





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 지지하는 우원식 더불어민주당으로 복당한 우원식 전 국회의장이 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 정원오 서울시장 후보의 마지막 집중 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 큰 절하는 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 마지막 유세에서 큰 절을 하며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 정원오 서울시장 후보가 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장 등 지도부들과 정원오 서울시장 후보가 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 피날레 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 중구 청계천광장에서 유세에 나서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 내외가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 애국가를 부르고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 내외가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 오후 서울 청계광장에서 열린 마지막 유세에서 애국가를 부르고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 마지막 유세하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 열린 마지막 집중 유세에서 지지자들과 손을 잡으며 인사를 나누고 있다. ⓒ 공동취재사진









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