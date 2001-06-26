큰사진보기 [오마이포토] 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 ⓒ 이정민



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다.





큰사진보기 시민들에게 인사하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 열린 릴레이 순회에서 기자간담회를 위해 이동하며 시민들에게 인사하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하기에 앞서 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다. 오른쪽은 민병웅 성북구청장 후보. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다. 왼쪽은 민병웅 국민의힘 성북구청장 후보. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 지지자가 1일 서울 성북구 월곡역에서 열린 오 후보의 릴레이 순회에서 승리를 바라는 피켓을 목에 걸고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하는 가운데 선거운동원들이 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다. 국민의힘 유세차량 위로 정원오 더불어민주당 서울시장후보의 플래카드가 걸려있다. ⓒ 이정민

릴레이 순회하는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 성북구 월곡역에서 릴레이 순회를 하며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기













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