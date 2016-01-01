큰사진보기 [오마이포토] 동묘벼룩시장 찾은 오세훈 후보 ⓒ 남소연



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다.





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연









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