[오마이포토] 동묘벼룩시장 찾은 오세훈 후보

등록26.05.31 18:59 수정 26.05.31 19:01 남소연(newmoon)
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[오마이포토] 동묘벼룩시장 찾은 오세훈 후보 ⓒ 남소연


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다. ⓒ 남소연


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘벼룩시장에서 시민들을 만나 인사하고 있다. ⓒ 남소연


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 동묘시장에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연




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