[오마이포토] 프로야구 레전드들과 함께한 정원오 후보

등록26.05.31 14:59 수정 26.05.31 14:59 남소연(newmoon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 프로야구 레전드들과 함께한 정원오 후보 ⓒ 남소연


정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 프로야구 레전드들과 기념촬영을 하고 있다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 앞에서 정 후보를 지지하는 프로야구 레전드 선수들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진


정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 앞에서 정 후보를 지지하는 프로야구 레전드 선수들과 악수하고 있다. ⓒ 공동취재사진


정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연


정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연


정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연




댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews