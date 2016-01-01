큰사진보기 [오마이포토] 프로야구 레전드들과 함께한 정원오 후보 ⓒ 남소연



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 프로야구 레전드들과 기념촬영을 하고 있다.





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 앞에서 정 후보를 지지하는 프로야구 레전드 선수들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 앞에서 정 후보를 지지하는 프로야구 레전드 선수들과 악수하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 구로구 고척스카이돔 인근에서 열린 유세에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연









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