[오마이포토] 한동훈, '나홀로 유세차' 타고 투표 호소

등록26.05.29 16:23 수정 26.05.29 16:24 김보성(kimbsv1)
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부산 북구갑 국회의원 보궐선거 사전투표 첫날인 29일, 무소속 한동훈 후보가 유세차에 올라타 지지를 호소하며 구포시장 앞 도로를 누비고 있다. ⓒ 김보성


부산 북구갑 국회의원 보궐선거 사전투표 첫날인 29일 오후 1시 30분, 무소속 한동훈 후보가 나홀로 선거유세차에 올라타 지지를 호소하며 구포시장 앞 도로를 누비고 있다. 한 후보 선대위는 이날 한 후보가 구포동과 만덕동, 덕천동 전역을 돌며 순회 유세를 펼친다고 예고한 바 있다.

부산 북구갑 국회의원 보궐선거 사전투표 첫날인 29일, 무소속 한동훈 후보가 유세차에 올라타 지지를 호소하며 구포시장 앞 도로를 누비고 있다. ⓒ 김보성


부산 북구갑 국회의원 보궐선거 사전투표 첫날인 29일, 무소속 한동훈 후보가 유세차에 올라타 지지를 호소하며 구포시장 앞 도로를 누비고 있다. ⓒ 김보성


부산 북구갑 국회의원 보궐선거 사전투표 첫날인 29일, 무소속 한동훈 후보가 유세차에 올라타 지지를 호소하며 구포시장 앞 도로를 누비고 있다. ⓒ 김보성

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